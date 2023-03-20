Хасбик: «Лейкерс» выйдут в плей-офф
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:105. Этот матч посетил блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик).
«Лейкерс» выйдут в плей-офф», — написал в социальных сетях Хасбик.
Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский защитник Остин Ривз, набравший 35 очков, сделавший шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и одна передача.
На данный момент «озёрники» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 35 побед при 37 поражениях.
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