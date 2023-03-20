Морант пропустит игру с «Далласом», несмотря на конец дисквалификации
Поделиться
Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не примет участия в матче с «Даллас Маверикс», несмотря на окончание восьмиматчевой дисквалификации.
Морант отбыл свою восьмиматчевую дисквалификацию. Однако в «Мемфисе» не сообщили, когда их звёздный разыгрывающий вернётся к игре. Главный тренер «Гриззлиз» Тейлор Дженкинс сказал, что Моранту нужно время, чтобы восстановить силы, прежде чем снова играть.
Пока Морант отсутствовал в команде, «Мемфис» показал результат 5-3.
Напомним, Джа Морант был дисквалифицирован НБА на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей. Игрок уже отбыл шесть матчей и в понедельник может вернуться на площадку.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 20 марта 2023
-
16:06
-
16:01
-
15:15
-
14:56
-
14:10
-
12:54
-
11:52
-
11:49
-
10:56
-
10:01
-
09:57
-
09:48
-
09:00
-
08:40
-
07:08
-
06:51
-
05:36
- 19 марта 2023
-
23:46
-
21:20
-
20:41
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
18:51
-
18:48
-
18:25
-
17:44
-
17:30
-
15:58
-
14:46
-
13:19
-
12:05
-
10:26
-
09:37
-
06:23
Партнерский контент