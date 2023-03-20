Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Морант пропустит игру с «Далласом», несмотря на конец дисквалификации

Морант пропустит игру с «Далласом», несмотря на конец дисквалификации
Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не примет участия в матче с «Даллас Маверикс», несмотря на окончание восьмиматчевой дисквалификации.

Морант отбыл свою восьмиматчевую дисквалификацию. Однако в «Мемфисе» не сообщили, когда их звёздный разыгрывающий вернётся к игре. Главный тренер «Гриззлиз» Тейлор Дженкинс сказал, что Моранту нужно время, чтобы восстановить силы, прежде чем снова играть.

Пока Морант отсутствовал в команде, «Мемфис» показал результат 5-3.

Напомним, Джа Морант был дисквалифицирован НБА на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей. Игрок уже отбыл шесть матчей и в понедельник может вернуться на площадку.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023