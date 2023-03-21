Бывший игрок НБА: «Лейкерс» не удержат Остина Ривза контрактом на $ 50 млн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс прокомментировал слух о том, что американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз, заявивший о себе в матче с «Орландо Мэджик», состоявшемся вчера, 20 марта, получит не более $ 50 млн за будущий контракт с командой.
Напомним, Ривз помог «Лейкерс» одержать победу над «Мэджик» (111:105), записав на свой счёт 35 очков.
«Я считаю, что он получит больше $ 50 млн. Не думаю, что у «Лейкерс» получится удержать его в таком случае. Он заявил о себе, это великолепный игрок защитного плана. Почему бы команде претендентского уровня не воспользоваться кем-то вроде Остина Ривза? Я не думаю, что у «Лейкерс» получится удержать его таким контрактом», – сказал Парсонс в эфире FanDuelTV.
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