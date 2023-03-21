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«Даллас» уступил «Мемфису», у Кайри Ирвинга 28 очков

«Даллас» уступил «Мемфису», у Кайри Ирвинга 28 очков
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:108.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский форвард Джарен Джексон, который набрал 28 очков, четыре подбора и одну передачу. Также стоит отметить испанского форварда Санти Альдама, который заработал дабл-дабл: 22 очка, 14 подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал 2-й номер американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 28 очков, четыре подбора, но нет передач. Также отметим американского защитника Джейдена Харди, который набрал 20 очков, три подбора и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Альдама - 22, Бейн - 17, Джонс - 16, Кеннард - 10, Брукс - 9, Родди - 4, Кончар - 3, Тиллман - 3, Адамс, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 28, Вуд - 20, Харди - 20, Грин - 12, Нтиликина - 8, Баллок - 7, Пауэлл - 6, Дав. Бертанс - 3, Клебер - 2, Хардуэй-младший - 2, Дончич, Лоусон, Макги, Моррис, Пинсон, Райт, Холидэй
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