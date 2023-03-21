«Даллас» уступил «Мемфису», у Кайри Ирвинга 28 очков

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:108.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский форвард Джарен Джексон, который набрал 28 очков, четыре подбора и одну передачу. Также стоит отметить испанского форварда Санти Альдама, который заработал дабл-дабл: 22 очка, 14 подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал 2-й номер американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 28 очков, четыре подбора, но нет передач. Также отметим американского защитника Джейдена Харди, который набрал 20 очков, три подбора и четыре передачи.