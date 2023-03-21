59 очков Фокса и Мюррея не помогли «Сакраменто» одолеть «Юту»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:120.
Самым результативным игроком у «Юты» стал 30-й номер американец Очаи Агбаджи, который заработал 27 очков, пять подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс канадский центровой Келли Олиник, который заработал дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и восемь передач.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и семь передач. Также отметим 13-го номера американца Кигана Мюррэя, который набрал 22 очка, шесть подборов и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
128 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Агбаджи - 27, Олиник - 19, Данн - 18, Азубуике - 13, Фонтеккио - 12, Гэй - 11, Кесслер - 10, Хортон-Такер - 10, Джузэнг - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Брэнтли, Джонс, Кларксон, Маркканен, Поттер, Секстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 37, Мюррэй - 22, Барнс - 16, Монк - 15, Сабонис - 11, Эдвардс - 6, Мету - 4, Лайлз - 3, Эллис - 3, Митчелл - 2, Дэвис - 1, Деллаведова, Дозьер, Кета, Лень, Хаертер, Холмс
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