59 очков Фокса и Мюррея не помогли «Сакраменто» одолеть «Юту»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:120.

Самым результативным игроком у «Юты» стал 30-й номер американец Очаи Агбаджи, который заработал 27 очков, пять подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс канадский центровой Келли Олиник, который заработал дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и восемь передач.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и семь передач. Также отметим 13-го номера американца Кигана Мюррэя, который набрал 22 очка, шесть подборов и одну передачу.