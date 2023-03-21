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Стало известно, когда Ламело Болл планирует вернуться на паркет

Стало известно, когда Ламело Болл планирует вернуться на паркет
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл надеется полностью восстановиться к тренировочному лагерю команды в сентябре.

В начале марта молодой баскетболист перенёс операцию на голеностопе.

Напомним, в начале второй половины матча с «Детройт Пистонс» (117:106) Болл совершил неудачное действие, после которого не смог завершить встречу. Врачи диагностировали у него перелом кости голеностопного сустава.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, делая 8,4 передачи и 6,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых – 37,6.

«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 23 победами при 50 поражениях.

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