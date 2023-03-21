Гомельский объяснил неудачные выстулпения Бена Симмонса

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский назвал причины, по которым разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не смог оправдать надежды экспертов НБА.

«В момент драфта 2016 года не было сомнений у скаутов и тренеров в том, что Симмонс очень талантливый и перспективный баскетболист. Его тогда сразу начали сравнивать с Мэджиком, учитывая его возможности сыграть практически на всех пяти позициях. С моей точки зрения, Симмонс имел возможность оправдать все эти надежды. Единственный недостаток — нет стабильного броска. Увы! Для успехов в матчах необходима постоянная и целенаправленная работа на тренировках (командная и индивидуальная). Очень похоже, что игроку не хватило настойчивости и целеустремлённости. Бывает.

В истории мирового баскетбола — это далеко не первый случай. Причины регресса я не смогу назвать, не знаю точно. В таких случаях остаётся только сожалеть, что талант не раскрылся», — написал Гомельский на своём сайте.