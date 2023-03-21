Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Понкрашов назвал три фактора, за счёт которых «Пари НН» удалось выиграть Кубок России

Понкрашов назвал три фактора, за счёт которых «Пари НН» удалось выиграть Кубок России
Комментарии

Защитник команды «Пари Нижний Новгород» Антон Понкрашов высказался по поводу победы в Кубке России.

«Все победные кубки помню прекрасно. Один из самых запоминающихся был завоёван в составе «Химок». Для меня это был важный трофей с точки зрения становления. Совсем недавно я сделал об этом выпуск на своём YouTube-канале PonkraSHOW. Там есть и моменты, и мой личный рассказ о решающих матчах. Этот титул с «НН» не менее важный. Во-первых, мы играли против «Зенита» в Петербурге и понимали, что будет непросто. Во-вторых, на протяжении всего Кубка России мы не считались фаворитами. Вряд ли кто-то мог предположить, что мы сможем это сделать.

В чём сила «НН»? В духе. В характере. В Зоране Лукиче. Это три важнейших фактора, которые помогли нам добиться успеха.

Эту победу заслужили все. В первую очередь сам клуб, его болельщики и город. Это был тяжёлый путь, и я рад, что мы преодолели его все вместе. Лично я ощутил, что это была долгожданная победа. Люди радуются, особенно работники клуба, которые трудятся в нём с момента основания», — приводит слова Понкрашова «Известия».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023