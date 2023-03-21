Понкрашов назвал три фактора, за счёт которых «Пари НН» удалось выиграть Кубок России

Защитник команды «Пари Нижний Новгород» Антон Понкрашов высказался по поводу победы в Кубке России.
«Все победные кубки помню прекрасно. Один из самых запоминающихся был завоёван в составе «Химок». Для меня это был важный трофей с точки зрения становления. Совсем недавно я сделал об этом выпуск на своём YouTube-канале PonkraSHOW. Там есть и моменты, и мой личный рассказ о решающих матчах. Этот титул с «НН» не менее важный. Во-первых, мы играли против «Зенита» в Петербурге и понимали, что будет непросто. Во-вторых, на протяжении всего Кубка России мы не считались фаворитами. Вряд ли кто-то мог предположить, что мы сможем это сделать.
В чём сила «НН»? В духе. В характере. В Зоране Лукиче. Это три важнейших фактора, которые помогли нам добиться успеха.
Эту победу заслужили все. В первую очередь сам клуб, его болельщики и город. Это был тяжёлый путь, и я рад, что мы преодолели его все вместе. Лично я ощутил, что это была долгожданная победа. Люди радуются, особенно работники клуба, которые трудятся в нём с момента основания», — приводит слова Понкрашова «Известия».
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