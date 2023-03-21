Мэрион — о чемпионстве «Далласа» в 2011-м: один из самых трудных путей в истории НБА

Бывший игрок «Даллас Маверикс» Шон Мэрион считает, что победа его команды в 2011 году стала самым трудным путём к чемпионству в истории НБА.
«Это один из самых трудных путей в истории команд-победителей НБА. Подумайте о том, через кого мы прошли, чтобы победить. «Лейкерс были действующими на тот момент чемпионами. «Оклахома-Сити Тандер», мы их обыграли, но они вышли в финал в следующем году. А потом, конечно, Леброн, и они тоже были в финале в следующем сезоне», — сказал Мэрион на подкасте I Got Next Podcast.
Шон выступал в НБА с 1999 по 2015 год. Форвард защищал цвета «Финикс Санз», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Мэрион четыре раза участвовал в Матче звёзд, дважды попадал в третью символическую сборную, а также становился чемпионом лиги в 2011 году.
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