Стал известен статус одного из лидеров «Миннесоты» перед матчем с «Атлантой»

23 марта 2022 года в 3 часа ночи по мск пройдёт очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встретятся «Миннесота Тимбервулвз» и «Атланта Хоукс». Американской центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс впервые помещён в список «под вопросом» спустя 28 ноября прошлого года. Он пропустил почти пять месяцев из-за тяжёлого растяжения икроножной мышцы.

Без трёкратного участника Матча всех звёзд НБА «Миннесота Тимбервулвз» занимают седьмое место в Западной конференции НБА с 36 победами и 37 поражениями. Команда проиграла четыре из пяти своих последних матчей.

В нынешнем сезоне Таунс успел провести только 21 матч. За это время в среднем он набирал 20,8 очков, 8,2 подбора и 5,3 результативные передачи.