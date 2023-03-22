Стал известен статус одного из лидеров «Миннесоты» перед матчем с «Атлантой»
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23 марта 2022 года в 3 часа ночи по мск пройдёт очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встретятся «Миннесота Тимбервулвз» и «Атланта Хоукс». Американской центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс впервые помещён в список «под вопросом» спустя 28 ноября прошлого года. Он пропустил почти пять месяцев из-за тяжёлого растяжения икроножной мышцы.
Без трёкратного участника Матча всех звёзд НБА «Миннесота Тимбервулвз» занимают седьмое место в Западной конференции НБА с 36 победами и 37 поражениями. Команда проиграла четыре из пяти своих последних матчей.
В нынешнем сезоне Таунс успел провести только 21 матч. За это время в среднем он набирал 20,8 очков, 8,2 подбора и 5,3 результативные передачи.
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