Колесников: в «Автодоре» каждый был уверен, что сможем обыграть «Самару»

Защитник «Автодора» Евгений Колесников высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (87:83).

«Хорошо начали игру, первая половина складывалась для нас достаточно успешно: контролировали подбор, контролировали ритм игры, у нас всё получалось. Но в третьей четверти «Самара» поменяла защиту и за счет наших ошибок и своих быстрых прорывов смогла вернуться в игру.

В четвертой же четверти смогли выровнять ситуацию. Получилась очень интересная игра, в концовке которой оказались сильнее.

Ехали в Самару с одной целью: победить! Другого пути, чтобы попасть в плей-офф, у нас просто не было. Каждый был уверен, что сможем победить — и без этой уверенности мы бы одолеть «Самару» не смогли», — приводит слова Колесникова пресс-служба «Самары».