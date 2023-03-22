Колесников: в «Автодоре» каждый был уверен, что сможем обыграть «Самару»

Защитник «Автодора» Евгений Колесников высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (87:83).
«Хорошо начали игру, первая половина складывалась для нас достаточно успешно: контролировали подбор, контролировали ритм игры, у нас всё получалось. Но в третьей четверти «Самара» поменяла защиту и за счет наших ошибок и своих быстрых прорывов смогла вернуться в игру.
В четвертой же четверти смогли выровнять ситуацию. Получилась очень интересная игра, в концовке которой оказались сильнее.
Ехали в Самару с одной целью: победить! Другого пути, чтобы попасть в плей-офф, у нас просто не было. Каждый был уверен, что сможем победить — и без этой уверенности мы бы одолеть «Самару» не смогли», — приводит слова Колесникова пресс-служба «Самары».
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