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Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за многочисленные технические фолы

Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за многочисленные технические фолы
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Форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс пропустит матч с «Хьюстон Рокетс» в связи с тем, что получил 18-й технический фол в сезоне.

Стоит отметить, что в текущем сезоне форвард «Гриззлиз» суммарно был оштрафован лигой на $ 248 тыс. Ранее форвард уже неоднократно был замечен в различных происшествиях. Так, недавно Брукс вступил в словесную перепалку с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 14,2 очка, делая 3,3 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,8, трёхочковых – 31,5.

«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 44 победами при 27 поражениях.

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