Пол Джордж покидал арену в Портленде на костылях

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж покидал «Крипто.ком Арену» после матча с «Оклахома-Сити Тандер» (100:101) на костылях.

«Если суммировать все мнения, которые я слышу о Поле Джордже, то они заключаются в том, что сейчас никто не понимает, насколько серьёзным окажется повреждение. Всё настолько неясно, насколько это возможно. Надеюсь, завтра будет больше информации», — написал в социальных сетях инсайдер Фарбод Эснашари.

Напомним, в матче с «Оклахомой» «Клипперс» потерпели поражение со счётом 100:101. Джордж записал в свой актив 19 очков, семь подборов и пять передач.

«Клипперс» занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 38 побед и потерпев 35 поражений.