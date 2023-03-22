Зайон Уильямсон может больше не сыграть в нынешнем сезоне

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон может больше не сыграть в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.

По информации инсайдера Марка Стейна, клуб не может дать чёткий ответ по поводу сроков восстановления молодого игрока.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 26 очков, делая семь подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,8, трёхочковых – 36,8.

Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона: