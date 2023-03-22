Пол Пирс назвал наставника, который должен получить награду «Тренер года» в НБА
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Член Зала славы и чемпион НБА 2008 года Пол Пирс считает, что главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун является единственным претендентом на звание «Тренер года» в нынешнем чемпионате.
«Тренер Браун — лучший тренер года в НБА. Больше никто не участвует в гонке. И всем лучше начать уважать «Кингз» и культуру, которую он привнёс сюда», — сказал Пирс во время трансляции на NBCS.
Напомним, Браун стал тренером команды по окончании сезона-2021/2022. После 73 игр регулярного чемпионата «Сакраменто» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 43 победы при 29 поражениях.
Примечательно, что калифорнийская команда не играла в финальной части Национальной баскетбольной ассоциации уже 16 лет.
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