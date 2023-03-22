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«Эмбиид уступит». Дрэймонд Грин назвал главного претендента на MVP

«Эмбиид уступит». Дрэймонд Грин назвал главного претендента на MVP
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич станет MVP в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.

«По моему мнению, Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокунбо поборются за награду MVP. Скорее всего, Эмбиид даже уступит», — приводит слова Грина NBA Central.

Джоэл Эмбиид в нынешнем сезоне в 58 матчах в среднем набирал за игру 33,6 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,1 результативной передачи.

Статистика Николы Йокича — 24,7 очка, 11,9 подбора и 9,9 в среднем за игру при 64 сыгранных матчах.

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