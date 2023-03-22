Райкович — о «Пари НН»: они только что выиграли Кубок России, мы относимся очень серьёзно
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу матча с командой «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.
«Нижегородцы находятся в хорошей форме, они только что выиграли Кубок России, и мы очень серьёзно относимся к матчу. Будем стараться улучшить свою игру перед началом плей-офф», — приводит слова Райковича пресс-служба команды.
Противостояние между командами состоится сегодня, 22 марта, и начнётся в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Москве.
Напомним,«Пари НН» одержал победу в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой «Пари НН» со счётом 84:72.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
15:07
-
14:45
-
14:41
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
12:52
-
12:42
-
11:35
-
11:31
-
10:46
-
10:23
-
10:12
-
10:06
-
09:58
-
09:53
-
08:49
-
08:39
-
08:16
-
08:00
-
07:24
-
05:33
-
01:57
- 21 марта 2023
-
23:04
-
22:25
-
21:44
-
20:29
-
20:06
-
19:28
-
17:40
-
16:37
-
16:12
-
16:03
-
15:53
-
15:48
Партнерский контент