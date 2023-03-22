Райкович — о «Пари НН»: они только что выиграли Кубок России, мы относимся очень серьёзно

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу матча с командой «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Нижегородцы находятся в хорошей форме, они только что выиграли Кубок России, и мы очень серьёзно относимся к матчу. Будем стараться улучшить свою игру перед началом плей-офф», — приводит слова Райковича пресс-служба команды.

Противостояние между командами состоится сегодня, 22 марта, и начнётся в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Москве.

Напомним,«Пари НН» одержал победу в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой «Пари НН» со счётом 84:72.