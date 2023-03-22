«Парма-Пари» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» обыграла «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на счету Айзеи Риза. 12 очков набрал Данила Походяев. 11 очков на счету Малика Диме.

В составе «Астаны» 16 очков на счету Маркелла Джонсона. 12 очков набрал Валерий Лиходей.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Астана» сыграет на выезде с «Минском» из Беларуси. Встреча состоится 26 марта. «Парма-Пари» в следующем туре также встретится на выезде с «Автодором». Матч состоится 25 марта.