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«Парма-Пари» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Парма-Пари» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» обыграла «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:59.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на счету Айзеи Риза. 12 очков набрал Данила Походяев. 11 очков на счету Малика Диме.

В составе «Астаны» 16 очков на счету Маркелла Джонсона. 12 очков набрал Валерий Лиходей.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Астана» сыграет на выезде с «Минском» из Беларуси. Встреча состоится 26 марта. «Парма-Пари» в следующем туре также встретится на выезде с «Автодором». Матч состоится 25 марта.

Единая лига ВТБ. Группа Б
22 марта 2023, среда. 17:30 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
94 : 59
Астана
Астана, Казахстан
Парма-Пари: Роберсон - 17, Риз - 15, Походяев - 12, Диме - 11, Шейко - 10, Платунов - 7, Джеймс - 6, Попов - 6, Антипов - 5, Ботрайт - 5, Будин, Куров
Астана: Джонсон - 16, Лиходей - 12, Марчук - 10, Мурзагалиев - 8, Майерс - 6, Каныгин - 5, Марчук - 2, Гаврилов, Майдекин, Оразбеков, Щербак
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