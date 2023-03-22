Стало известно, когда Лука Дончич вернётся на паркет после травмы

Лидер команды НБА «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич вернётся на паркет в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер Тим Макмахон.

Дончич пропустил предыдущие пять игр регулярного чемпионата из-за травмы бедра.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

В турнирной таблице НБА Западной конференции «Даллас» в настоящий момент занимает восьмое место (36 побед — 36 поражений). «Голден Стэйт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции (37 побед — 36 поражений).