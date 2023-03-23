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«Мемфис» обыграл «Хьюстон», Морант возвращается, выходя со скамейки

«Мемфис» обыграл «Хьюстон», Морант возвращается, выходя со скамейки
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:125.

Звёздный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант совершил возвращение после дисквалификации. Сегодня он играл со скамейки и набрал 17 очков, четыре подбора и пять передач за неполные 24 минуты. Монструозный дабл-дабл набрал форвард Джарен Джексон: 37 очков и 10 подборов.

У гостей можно выделить четырёх баскетболистов с отличными статистическими показателями. Самым результативным игроком стал защитник Джейлен Грин: 32 очка. 31 очко набрал форвард Кей Джей Мартин. Турецкий центровой Алперен Шенгюн отметился 25 очками и восемью подборами. Трипл-дабл оформил разыгрывающий Кевин Портер: 14 очков, 10 подборов и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
130 : 125
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 37, Бейн - 20, Морант - 17, Джонс - 14, Кеннард - 13, Родди - 13, Альдама - 5, Лофтон Мл. - 5, Тиллман - 4, Кончар - 2, Адамс, Брукс, Кларк, Ларэвиа, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Хьюстон Рокетс: Грин - 32, Мартин - 31, Шенгюн - 25, Смит II - 16, Портер - 14, Исон - 5, Кристофер - 2, Вашингтон Мл., Гаруба, Дэйс, Камински, Марьянович, Никс, Тэйт, Хаджинс
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