«Мемфис» обыграл «Хьюстон», Морант возвращается, выходя со скамейки

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:125.
Звёздный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант совершил возвращение после дисквалификации. Сегодня он играл со скамейки и набрал 17 очков, четыре подбора и пять передач за неполные 24 минуты. Монструозный дабл-дабл набрал форвард Джарен Джексон: 37 очков и 10 подборов.
У гостей можно выделить четырёх баскетболистов с отличными статистическими показателями. Самым результативным игроком стал защитник Джейлен Грин: 32 очка. 31 очко набрал форвард Кей Джей Мартин. Турецкий центровой Алперен Шенгюн отметился 25 очками и восемью подборами. Трипл-дабл оформил разыгрывающий Кевин Портер: 14 очков, 10 подборов и 10 передач.
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