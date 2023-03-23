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Владелец «Далласа» Марк Кьюбан раскритиковал действия судей в матче с «Голден Стэйт»

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан раскритиковал действия судей в матче с «Голден Стэйт»
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Владелец «Даллас Маверикс» американский бизнесмен Марк Кьюбан оказался раздосадован судейскими решениями в сегодняшнем матче против «Голден Стейт Уорриорз». Кьюбан собирается подать протест.

«Для тех, кто интересуется тем, что произошло в моменте за 1:54 минуты до конца третьей четверти, я сейчас объясню что произошло. Рефери показал, что владение принадлежит «Далласу». Комментатор проговорил это. Затем был таймаут. Во время таймаута судья поменял решение и не сказал нам. Потом когда они увидели наших игроков, выстроенных для ввода мяча, они просто отдали мяч «Уорриорз».

Они не сказали ни слова нам. Это очень важно, учитывая что игра завершилась с двухочковым преимуществом. Худшая судейская ошибка в истории НБА. Всё, что они должны были сделать — сказать нам, а они этого не сделали», — поделился мнением Кьюбан в своих социальных сетях.

Матч завершился победой команды из Сан-Франциско со счётом 127:125.

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