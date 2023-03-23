Результаты всех матчей НБА 23 марта, турнирная таблица

23 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно десять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Денвер Наггетс» – 104:118
«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 127:120
«Торонто Рэпторс» – «Индиана Пэйсерс» – 114:118
«Даллас Маверикс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 125:127
«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» – 130:125
«Милуоки Бакс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 130:94
«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» – 91:116
«Миннесота Тимбервулвз» – «Атланта Хоукс» – 125:124
«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 115:127
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» – 122:111
Сегодня свои возвращения совершили Лука Дончич и Джа Морант. Словенец набрал 30 очков, шесть подборов и 17 результативных передач. Джа Морант провёл игру со скамейки и набрал 17 очков, четыре подбора и пять ассистов.
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