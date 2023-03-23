53 очка Дэвиса и Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:111.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 27 очков, девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 26 очков, один подбор и всего шесть передач. У защитника из США Остина Ривза дабл-дабл (25 очков и 11 передач).

Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Букер. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач. Также отметим американского разыгрывающего Криса Пола, который заработал 18 очков, четыре подбора и столько же передач.