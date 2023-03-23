Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

53 очка Дэвиса и Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»

53 очка Дэвиса и Расселла помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:111.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 27 очков, девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 26 очков, один подбор и всего шесть передач. У защитника из США Остина Ривза дабл-дабл (25 очков и 11 передач).

Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Букер. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач. Также отметим американского разыгрывающего Криса Пола, который заработал 18 очков, четыре подбора и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 111
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Расселл - 26, Ривз - 25, Вандербилт - 13, Шрёдер - 13, Бисли - 6, Браун - 6, Габриэль - 6, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер, Хатимура
Финикс Санз: Букер - 33, Пол - 18, Шамет - 15, Крэйг - 14, Пэйн - 7, Бийомбо - 6, Уоррен - 6, Окоги - 5, Ландейл - 4, Росс - 3, Базли, Дюрант, Ли, Ли, Уэйнрайт, Эйтон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023