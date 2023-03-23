Пашутин прокомментировал досрочное первое место «Пармы-Пари» в группе «Б» Лиги ВТБ

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин высказался по поводу победы команды в матче с «Астаной», которая гарантировала им первое место в группе «Б» Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку! Сегодня ребята играли вместе и всем сердцем. Это выражалось в результате и в цифрах. Команда стала намного лучше играть в защите. Благодаря активной ротации мы могли прессинговать соперника, и такая игра принесла свои плоды — «Астана» совершила 14 ошибок за первые 20 минут. Таким образом, мы разрушили их нападение. В третьей четверти сбавили обороты, но потом вернулись в игру и создали то преимущество, которое необходимо.

Седьмое место по итогам регулярного чемпионата — это хороший результат. Но сейчас необходимо восстановиться и быть готовым к играм плей-офф, дать бой УНИКСу и сделать все возможное, чтобы добиться победы», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.