Журналист рассказал, из-за какого случая перестал участвовать в голосовании за награду MVP

Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс объяснил, почему не принимает участия в голосовании на награду MVP по итогам регулярного чемпионата НБА.

«Помню случай, как один из тренеров НБА сказал мне: «Лучше проголосуй за Джеймса Хардена, а не за Расселла Уэстбрука, потому что Джеймс с радостью ходит к тебе на интервью». Он увидит, что за него не проголосовали, тогда он точно будет сторониться тебя», — сказал Спирс на одном из подкастов.

Раннее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.