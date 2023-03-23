Джимми Батлер: рад, что Дуэйн Уэйд смог наблюдать за нашей победой

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о том, что трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист, а ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд посетил матч между «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

«Всегда хотел, чтобы он [Дуэйн Уэйд] гордился мной. Я люблю его до смерти, и я рад, что он смог наблюдать за нашей победой», — приводит слова Джимми Батлера журналист Брэди Хоук на своей странице в социальной сети.

Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.

Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.