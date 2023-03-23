Эксперт — об игре Дончича в матче с «Уорриорз»: Лука должен жаловаться на самого себя

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, высказавшись об игре звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (125:127).

«Лука должен жаловаться на самого себя после домашнего поражения от одной из худших команд. 10 точных бросков из 27. Два трёхочковых из десяти. Шесть штрафных из десяти, пять потерь. Ему был нужен Кайри, а он травмирован», — написал Бэйлесс.

Матч с «Голден Стэйт» стал для словенца первым после восстановления от повреждения. Он набрал 30 очков, сделал шесть подборов и 17 результативных передач.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: