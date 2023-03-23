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Обзор дня в НБА 23 марта: «Майами» — «Нью-Йорк», «Даллас» — «Голден Стэйт», «Лейкерс» — «Финикс»

«Худшая ошибка рефери в истории НБА». Марк Кьюбан раскритиковал судейскую бригаду
Артемий Берстенев
Марк Кьюбан раскритиковал судейскую бригаду
Комментарии
Возвращение Дуэйна Уэйда во Флориду, сомнительные жесты Луки Дончича — в обзоре игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс»

И снова поражение «столичных». Смеем предположить, что руководство клуба сделает выводы касательно итогов регулярного чемпионата. Для «Вашингтона» после сегодняшнего проигрыша от «Денвера» этот сезон стал пятым подряд с отрицательным балансом побед и поражений. Заранее гарантировали, тут уж ничего не поделаешь.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 25, Авдия - 16, Гудвин - 12, Кисперт - 9, Моррис - 8, Дэвис - 7, Нанн - 7, Райт - 7, Гэффорд - 6, Гилл - 3, Джексон - 2, Хафф - 2, Бил, Гибсон, Кузма, Кукс, Тодд
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Портер - 21, Маррей - 17, Браун - 14, Гордон - 12, Грин - 11, Колдуэлл-Поуп - 6, Брайант - 4, Ннаджи - 2, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар

Тем не менее выводы, возможно, руководство и не будет делать по одной причине — у «Уизардс» существуют теоретические шансы побороться за плей-офф. Хотя бы как минимум за плей-ин.

У «Наггетс» снова едва не оформил трипл-дабл Никола Йокич — 31 очко, 12 подборов и семь передач, включая три перехвата. 21 очко набрал Майкл Портер, 17 очков добавил Джамал Маррей.

Йокич, Эмбиид или Яннис? На звание MVP в НБА осталось три реальных претендента Йокич, Эмбиид или Яннис? На звание MVP в НБА осталось три реальных претендента

Однако Майк Мэлоун после встречи выступил с хвалебной речью в адрес защитника. «Хотел бы отдать должное Джамалу Маррею. Сегодня он был лидером на паркете», — резюмировал Мэлоун в послематчевом интервью.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс»

Возвращение легенды «Майами» Дуэйна Уэйда в родные края в качестве совладельца «Юты» и тренерское достижение Эрика Споэльстры — так можно охарактеризовать матч во Флориде.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
127 : 120
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 35, Хироу - 22, Винсент - 19, Адебайо - 15, Лоури - 14, Страс - 11, Лав - 6, Мартин - 5, Зеллер, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Брансон - 25, Гримс - 22, Рэндл - 15, Харт - 12, Робинсон - 10, Куикли - 5, Топпин - 3, Хартенштайн - 2, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье

Дуэйн Уэйд посетил матч «Майами» — «Нью-Йорк»

Споэльстра, одержав победу в игре с «Нью-Йорком», стал четвёртым наставником в истории Национальной баскетбольной ассоциации с 700 выигрышами за одну команду. Таким образом, 52-летний специалист присоединился к Грегу Поповичу («Сан-Антонио Спёрс»), Джерри Слоуну («Юта Джаз») и Реду Ауэрбаху («Бостон Селтикс»).

Благодаря усилиям Джимми Батлера (35 очков, девять передач и четыре подбора) и Тайлера Хирроу (22 очка, четыре передачи и три подбора) «Хит» одерживают 40-ю победу в сезоне. Батлер, кстати, не забыл поиздеваться над Джулиусом Рэндлом.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс»

Впервые за всё время существования лиги сразу три баскетболиста, родившихся в Канаде, вышли в стартовом составе. Правда, не в составе «Торонто», а у «Индианы».

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
114 : 118
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Ванвлит - 28, Пёлтль - 23, Буше - 11, Флинн - 8, Ануноби - 7, Бартон - 4, Даутин - 2, Ачиува, Барнс, Бэнтон, Колоко, Портер, Трент-мл., Уискэмп, Харпер Мл., Янг
Индиана Пэйсерс: Нембард - 25, Тёрнер - 16, Матурин - 15, Макконнелл - 14, Хилд - 13, Нвора - 10, Бриссетт - 9, Несмит - 9, Джексон - 5, Смит - 2, Браун, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Халибёртон, Хилл

Речь идёт о новичке Беннедикте Матурине, который закончил встречу с 15 очками, разыгрывающем Эндрю Нембарде, набравшем больше всех очков в «Пэйсерс» (25), и лёгком форварде Ошэе Бриссетте (девять очков).

Этого хватило «Индиане», чтобы обыграть канадский клуб, несмотря на 31 очко форварда Паскаля Сиакама, 28 очков защитника Фреда Ванвлита и 23 очка центрового Якоба Пёлтля.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Прилететь в Торонто и выступить здесь — это весело. Тот факт, что мы ещё и одержали победу, делает её более захватывающей», — поделился впечатлениями Матурин в послематчевом интервью.

«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Были скандалы. Были интриги. Были недовольства. В частности, владелец «Далласа» Марк Кьюбан дал понять, что организация опротестует итоги матча. Бизнесмен также выступил с критикой судейской бригады.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Харди - 27, Вуд - 19, Баллок - 15, Пауэлл - 13, Грин - 12, Холидэй - 5, Клебер - 4, Дав. Бертанс, Ирвинг, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Хардуэй-младший
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 22, Карри - 20, Пул - 16, Грин - 14, Дивинченцо - 14, Луни - 12, Грин - 9, Лэмб - 9, Томпсон - 9, Муди - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс

«Для тех, кто интересуется тем, что произошло в моменте за 1.54 до конца третьей четверти, я сейчас объясню, что же произошло. Рефери показал, что владение принадлежит «Далласу». Комментатор проговорил это. Затем был таймаут. Во время таймаута судья поменял решение и не сказал нам. Потом, когда они увидели наших игроков, выстроенных для ввода мяча, просто отдали мяч «Уорриорз».

Они не сказали ни слова нам. Это очень важно, учитывая что игра завершилась с разницей в два очка. Худшая судейская ошибка в истории НБА. Всё, что они должны были сделать — сказать нам, а они этого не сделали», — выпалил Кьюбан в своих социальных сетях.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лука Дончич не остался в стороне: в концовке игры словенский разыгрывающий показал жест судьям, намекающий на продажность. Интересно, какой штраф выпишет лига баскетболисту на этот раз?

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итоги: сразу шесть игроков «Уорриорз» набирают как минимум десять очков: Джонатан Куминга (22), Стефен Карри (20), Джордан Пул (16), Дрэймонд Грин (14), Донте Дивинченцо (14) и Кевон Луни (12). У «Маверикс» 30 очков набрал Дончич, 27 очков — Джейден Харди.

«Бродяги» после прихода звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга, который пропустил сегодняшнюю встречу, проигрывают в 11-й раз при восьми победах.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс»

Полное доминирование «Филадельфии» с самого начала матча — и роль догоняющих у «Чикаго». Скамейка хозяев, к слову, набрала суммарно 56 очков против 35 у стартовой пятёрки.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
91 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Уайт - 19, Лавин - 16, Досунму - 14, Драммонд - 13, Джонс - 10, Вучевич - 8, Уильямс - 7, Дерозан - 4, Беверли, Болл, Грин, Джонс, Карузо, Льюис, Симонович, Терри, Тэйлор
Филадельфия Сиксерс: Мелтон - 25, Макси - 21, Харрис - 20, Эмбиид - 12, Ньянг - 11, Рид - 6, Милтон - 5, Такер - 5, Хаус - 5, Дедмон - 2, Коркмаз - 2, Спрингер - 2, Кинг, Макдэниелс, Маккланг, Харден, Харрелл

В составе «Сиксерс» три баскетболиста отметились как минимум 20 очками: Деэнтони Мелтон (25), Тайриз Макси (21) и Тобиас Харрис (20). Один из претендентов на MVP регулярного чемпионата Джоэл Эмбиид отыграл первую половину (12 очков), однако пропустил вторую из-за повреждения.

Как отметил главный тренер гостей Док Риверс, рывок 23:1 в начале игры сыграл важную роль, что позволило его команде диктовать свои условия оппоненту. Не забудем добавить, что «Филадельфия» (49-23) вплотную подобралась к «Бостону» (50-23), который располагается на втором месте в Восточной конференции.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс»

Важное: Джа Морант наконец-то вернулся в строй! И вышел со скамейки запасных, как и было запланировано перед самим матчем. Публика, конечно же, встретила юного гангстера овациями. А сам Джа порадовал эффектным данком.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
130 : 125
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 37, Бейн - 20, Морант - 17, Джонс - 14, Кеннард - 13, Родди - 13, Альдама - 5, Лофтон Мл. - 5, Тиллман - 4, Кончар - 2, Адамс, Брукс, Кларк, Ларэвиа, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Хьюстон Рокетс: Грин - 32, Мартин - 31, Шенгюн - 25, Смит II - 16, Портер - 14, Исон - 5, Кристофер - 2, Вашингтон Мл., Гаруба, Дэйс, Камински, Марьянович, Никс, Тэйт, Хаджинс

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разыгрывающий закончил игру с 17 очками, пятью передачами и четырьмя подборами. 37 очками отметился Джарен Джексон-младший, а также сделал 10 подборов и два блок-шота. Для Джексона это второй по результативности матч в карьере (рекорд — 43 очка в 2019 году против «Милуоки Бакс»).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У молодого «Хьюстона» отличились Джейлен Грин (32 очка, три подбора и три передачи), Кеньон Мартин-младший (31 очко, шесть подборов и два блок-шота) и Алперен Шенгюн (25 очков, восемь подборов и четыре передачи).

«Как только увидел реакцию болельщиков на моё возвращение на площадку, меня это вдохновило. Это очень помогло», — прокомментировал своё возвращение Джа Морант после встречи.

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«Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс»

Очередные цифры калибра MVP демонстрирует Яннис Адетокунбо — 31 очко, 14 подборов и две передачи за 24 минуты! По 19 очков набрали Крис Миддлтон и Бобби Портис. Уверенная и разгромная победа «оленей».

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 94
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Миддлтон - 19, Портис - 19, Инглс - 14, Лопес - 11, Аллен - 8, Боучэмп - 7, Холидэй - 7, Коннотон - 5, Картер - 4, Мэттьюз - 3, Уиггинтон - 2, Адетокунбо, Горан Драгич, Грин, Краудер, Леонард
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 16, Бэйтс-Диоп - 14, Сохан - 13, Коллинс - 12, Мамукелашвили - 12, Шэмпени - 8, Дьенг - 7, Уэсли - 6, Брэнэм - 4, Барлоу - 2, Берч, Бэсси, Грэм, Джонс, Джонсон, Лэнгфорд, Макдермотт

В составе гостей сразу пять игроков записали на свой счёт 10+ очков: Девин Васселл (16), Кейта Бэйтс-Диоп (14), Джереми Сохан (13), Зак Коллинз (12) и Сандро Мамукелашвили (12). Это 54-е поражение «шпор» в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале Milwaukee Bucks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В «Милуоки» точно не намерены расслабляться и отдавать будущие матчи, несмотря на комфортное расположение в турнирной таблице — тому подтверждение слова Адетокунбо после встречи. «Никогда за свою жизнь не акцентировал важность посева под первым номером. Мы должны сохранить лидирующие позиции на Востоке, что сыграет нам на руку в плей-офф», — поделился Яннис.

Примечательно, что «Бакс» за сезон-2022/2023 39 раз позволяли оппонентам реализовать броски с процентом менее 45, что, само собой, является лучшим показателем. «Милуоки» одержал 36 побед в таких матчах.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс»

И ещё одно важное возвращение на корт — встречайте Карла-Энтони Таунса! Центровой не принимал участия в последних 52 матчах «Миннесоты». Сегодня баскетболист помог своей команде в самый важный момент. И рука при этом не дрогнула!

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
125 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 26, Макдэниелс - 25, Таунс - 22, Принс - 15, Конли - 13, Гобер - 12, Андерсон - 9, Александер-Уолкер - 3, Гарза, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Риверс, Эдвардс
Атланта Хоукс: Янг - 29, Бей - 16, Коллинс - 16, Хантер - 16, Оконгву - 14, Богданович - 11, Капела - 11, Гриффин - 4, Холидей - 4, Мэтьюз - 3, Джонсон, Крейчи, Мартин, Мюррей, Уильямс, Фернанду, Форрест

Видео можно посмотреть на канале Minnesota Timberwolves в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таунс завершил игру с 22 очками, четырьмя подборами и тремя передачами за 26 минут на паркете. 26 и 25 очков набрали Наз Рид и Джейден Макдэниелс соответственно. У «ястребов» 29 очков оформил Трей Янг, по 16 баллов — у Джона Коллинза, Деандре Хантера и Саддика Бея.

Карл-Энтони не забыл отдельно поблагодарить болельщиков, пришедших посмотреть на него. «Хотел бы тоже поприветствовать фанатов! Их любовь ко мне, их отношение… всё это определённо помогает», — сказал Таунс.

Янг тем временем провёл 100-й матч с 5+ результативными передачами. Это девятый лучший показатель в истории Ассоциации. Янгу нужно провести 103 подобные встречи (у Тима Хардуэя — 102), чтобы занять восьмое место.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Матч имени Дэмьена Лилларда и Лаури Маркканена. Правда, победу одержала команда первого. У Дэйма: 30 очков, 12 передач и семь подборов. Финский бигмен отметился 40 очками, 12 подборами и тремя ассистами.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
115 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Маркканен - 40, Данн - 15, Олиник - 12, Хортон-Такер - 11, Кесслер - 8, Агбаджи - 7, Гэй - 7, Азубуике - 5, Фонтеккио - 5, Джузэнг - 3, Тоскано-Андерсон - 2, Брэнтли, Джонс, Кларксон, Поттер, Секстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Шарп - 24, Уотфорд - 21, Нуркич - 20, Реддиш - 11, Нокс - 10, Тибулл - 6, Арчидиаконоу - 3, Ойбанкс - 2, Баджи, Батлер, Грант, Джонсон, Литтл, Саймонс, Уинслоу, Уокер

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Портленд» прервал шестиматчевую серию поражений, а это значит, что подопечные Чонси Биллапса могут задуматься о борьбе за попадание в плей-ин. У «Трэйл Блэйзерс» после игрового дня — 13-е место на Западе с 32 победами и 37 поражениями. В состоянии ли «Портленд» продолжить уже успешную серию, учитывая, что у ближайших конкурентов по 35-36 побед?

Скорее всего, будут проблемы: «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз» (дважды) и «Миннесота Тимбервулвз» — ближайшие оппоненты. Будет очень и очень сложно.

«Мы играли хорошо в последних шести играх [где мы проиграли]. Однако сегодня мы сыграли полноценно — без резкий падений», — резюмировал выступление «Трэйл Блэйзерс» Лиллард в послематчевом интервью.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз»

Заключительный матч игрового дня — Калифорния против Аризоны. Энтони Дэвис, Остин Ривз и Д'Анджело Расселл набирают по 25+ очков и помогают «озёрникам» взять важную победу на своей площадке.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 111
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Расселл - 26, Ривз - 25, Вандербилт - 13, Шрёдер - 13, Бисли - 6, Браун - 6, Габриэль - 6, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер, Хатимура
Финикс Санз: Букер - 33, Пол - 18, Шамет - 15, Крэйг - 14, Пэйн - 7, Бийомбо - 6, Уоррен - 6, Окоги - 5, Ландейл - 4, Росс - 3, Базли, Дюрант, Ли, Ли, Уэйнрайт, Эйтон

Рулевой «Финикса» Монти Уильямс не постеснялся после игры критично высказаться о работе судей, отметив, что его коллектив 20 раз выходил на линию штрафных бросков (у «Лейкерс» 46 попыток). Штраф обеспечен — ждём новости о санкциях в размере $ 35 тыс.

У подопечных Уильямса отличись Девин Букер (33 очка, шесть подборов и пять передач), Крис Пол (18 очков, четыре передачи и четыре подбора) и Лэндри Шэмет (15 очков, три передачи и два перехвата).

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако без внимания не остался и великолепный Остин Ривз! «Остин сыграл ключевую роль в этой победе. Да он на протяжении всего сезона только этим и занимается. Сейчас он в отличном состоянии и поймал прекрасный ритм», — похвалил Ривза Дарвин Хэм.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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