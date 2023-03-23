«Худшая ошибка рефери в истории НБА». Марк Кьюбан раскритиковал судейскую бригаду

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс»

И снова поражение «столичных». Смеем предположить, что руководство клуба сделает выводы касательно итогов регулярного чемпионата. Для «Вашингтона» после сегодняшнего проигрыша от «Денвера» этот сезон стал пятым подряд с отрицательным балансом побед и поражений. Заранее гарантировали, тут уж ничего не поделаешь.

Тем не менее выводы, возможно, руководство и не будет делать по одной причине — у «Уизардс» существуют теоретические шансы побороться за плей-офф. Хотя бы как минимум за плей-ин.

У «Наггетс» снова едва не оформил трипл-дабл Никола Йокич — 31 очко, 12 подборов и семь передач, включая три перехвата. 21 очко набрал Майкл Портер, 17 очков добавил Джамал Маррей.

Однако Майк Мэлоун после встречи выступил с хвалебной речью в адрес защитника. «Хотел бы отдать должное Джамалу Маррею. Сегодня он был лидером на паркете», — резюмировал Мэлоун в послематчевом интервью.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс»

Возвращение легенды «Майами» Дуэйна Уэйда в родные края в качестве совладельца «Юты» и тренерское достижение Эрика Споэльстры — так можно охарактеризовать матч во Флориде.

Дуэйн Уэйд посетил матч «Майами» — «Нью-Йорк»

Споэльстра, одержав победу в игре с «Нью-Йорком», стал четвёртым наставником в истории Национальной баскетбольной ассоциации с 700 выигрышами за одну команду. Таким образом, 52-летний специалист присоединился к Грегу Поповичу («Сан-Антонио Спёрс»), Джерри Слоуну («Юта Джаз») и Реду Ауэрбаху («Бостон Селтикс»).

Благодаря усилиям Джимми Батлера (35 очков, девять передач и четыре подбора) и Тайлера Хирроу (22 очка, четыре передачи и три подбора) «Хит» одерживают 40-ю победу в сезоне. Батлер, кстати, не забыл поиздеваться над Джулиусом Рэндлом.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс»

Впервые за всё время существования лиги сразу три баскетболиста, родившихся в Канаде, вышли в стартовом составе. Правда, не в составе «Торонто», а у «Индианы».

Речь идёт о новичке Беннедикте Матурине, который закончил встречу с 15 очками, разыгрывающем Эндрю Нембарде, набравшем больше всех очков в «Пэйсерс» (25), и лёгком форварде Ошэе Бриссетте (девять очков).

Этого хватило «Индиане», чтобы обыграть канадский клуб, несмотря на 31 очко форварда Паскаля Сиакама, 28 очков защитника Фреда Ванвлита и 23 очка центрового Якоба Пёлтля.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Прилететь в Торонто и выступить здесь — это весело. Тот факт, что мы ещё и одержали победу, делает её более захватывающей», — поделился впечатлениями Матурин в послематчевом интервью.

«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Были скандалы. Были интриги. Были недовольства. В частности, владелец «Далласа» Марк Кьюбан дал понять, что организация опротестует итоги матча. Бизнесмен также выступил с критикой судейской бригады.

«Для тех, кто интересуется тем, что произошло в моменте за 1.54 до конца третьей четверти, я сейчас объясню, что же произошло. Рефери показал, что владение принадлежит «Далласу». Комментатор проговорил это. Затем был таймаут. Во время таймаута судья поменял решение и не сказал нам. Потом, когда они увидели наших игроков, выстроенных для ввода мяча, просто отдали мяч «Уорриорз».

Они не сказали ни слова нам. Это очень важно, учитывая что игра завершилась с разницей в два очка. Худшая судейская ошибка в истории НБА. Всё, что они должны были сделать — сказать нам, а они этого не сделали», — выпалил Кьюбан в своих социальных сетях.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лука Дончич не остался в стороне: в концовке игры словенский разыгрывающий показал жест судьям, намекающий на продажность. Интересно, какой штраф выпишет лига баскетболисту на этот раз?

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итоги: сразу шесть игроков «Уорриорз» набирают как минимум десять очков: Джонатан Куминга (22), Стефен Карри (20), Джордан Пул (16), Дрэймонд Грин (14), Донте Дивинченцо (14) и Кевон Луни (12). У «Маверикс» 30 очков набрал Дончич, 27 очков — Джейден Харди.

«Бродяги» после прихода звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга, который пропустил сегодняшнюю встречу, проигрывают в 11-й раз при восьми победах.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс»

Полное доминирование «Филадельфии» с самого начала матча — и роль догоняющих у «Чикаго». Скамейка хозяев, к слову, набрала суммарно 56 очков против 35 у стартовой пятёрки.

В составе «Сиксерс» три баскетболиста отметились как минимум 20 очками: Деэнтони Мелтон (25), Тайриз Макси (21) и Тобиас Харрис (20). Один из претендентов на MVP регулярного чемпионата Джоэл Эмбиид отыграл первую половину (12 очков), однако пропустил вторую из-за повреждения.

Как отметил главный тренер гостей Док Риверс, рывок 23:1 в начале игры сыграл важную роль, что позволило его команде диктовать свои условия оппоненту. Не забудем добавить, что «Филадельфия» (49-23) вплотную подобралась к «Бостону» (50-23), который располагается на втором месте в Восточной конференции.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс»

Важное: Джа Морант наконец-то вернулся в строй! И вышел со скамейки запасных, как и было запланировано перед самим матчем. Публика, конечно же, встретила юного гангстера овациями. А сам Джа порадовал эффектным данком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разыгрывающий закончил игру с 17 очками, пятью передачами и четырьмя подборами. 37 очками отметился Джарен Джексон-младший, а также сделал 10 подборов и два блок-шота. Для Джексона это второй по результативности матч в карьере (рекорд — 43 очка в 2019 году против «Милуоки Бакс»).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У молодого «Хьюстона» отличились Джейлен Грин (32 очка, три подбора и три передачи), Кеньон Мартин-младший (31 очко, шесть подборов и два блок-шота) и Алперен Шенгюн (25 очков, восемь подборов и четыре передачи).

«Как только увидел реакцию болельщиков на моё возвращение на площадку, меня это вдохновило. Это очень помогло», — прокомментировал своё возвращение Джа Морант после встречи.

«Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс»

Очередные цифры калибра MVP демонстрирует Яннис Адетокунбо — 31 очко, 14 подборов и две передачи за 24 минуты! По 19 очков набрали Крис Миддлтон и Бобби Портис. Уверенная и разгромная победа «оленей».

В составе гостей сразу пять игроков записали на свой счёт 10+ очков: Девин Васселл (16), Кейта Бэйтс-Диоп (14), Джереми Сохан (13), Зак Коллинз (12) и Сандро Мамукелашвили (12). Это 54-е поражение «шпор» в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале Milwaukee Bucks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В «Милуоки» точно не намерены расслабляться и отдавать будущие матчи, несмотря на комфортное расположение в турнирной таблице — тому подтверждение слова Адетокунбо после встречи. «Никогда за свою жизнь не акцентировал важность посева под первым номером. Мы должны сохранить лидирующие позиции на Востоке, что сыграет нам на руку в плей-офф», — поделился Яннис.

Примечательно, что «Бакс» за сезон-2022/2023 39 раз позволяли оппонентам реализовать броски с процентом менее 45, что, само собой, является лучшим показателем. «Милуоки» одержал 36 побед в таких матчах.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс»

И ещё одно важное возвращение на корт — встречайте Карла-Энтони Таунса! Центровой не принимал участия в последних 52 матчах «Миннесоты». Сегодня баскетболист помог своей команде в самый важный момент. И рука при этом не дрогнула!

Видео можно посмотреть на канале Minnesota Timberwolves в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таунс завершил игру с 22 очками, четырьмя подборами и тремя передачами за 26 минут на паркете. 26 и 25 очков набрали Наз Рид и Джейден Макдэниелс соответственно. У «ястребов» 29 очков оформил Трей Янг, по 16 баллов — у Джона Коллинза, Деандре Хантера и Саддика Бея.

Карл-Энтони не забыл отдельно поблагодарить болельщиков, пришедших посмотреть на него. «Хотел бы тоже поприветствовать фанатов! Их любовь ко мне, их отношение… всё это определённо помогает», — сказал Таунс.

Янг тем временем провёл 100-й матч с 5+ результативными передачами. Это девятый лучший показатель в истории Ассоциации. Янгу нужно провести 103 подобные встречи (у Тима Хардуэя — 102), чтобы занять восьмое место.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Матч имени Дэмьена Лилларда и Лаури Маркканена. Правда, победу одержала команда первого. У Дэйма: 30 очков, 12 передач и семь подборов. Финский бигмен отметился 40 очками, 12 подборами и тремя ассистами.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Портленд» прервал шестиматчевую серию поражений, а это значит, что подопечные Чонси Биллапса могут задуматься о борьбе за попадание в плей-ин. У «Трэйл Блэйзерс» после игрового дня — 13-е место на Западе с 32 победами и 37 поражениями. В состоянии ли «Портленд» продолжить уже успешную серию, учитывая, что у ближайших конкурентов по 35-36 побед?

Скорее всего, будут проблемы: «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз» (дважды) и «Миннесота Тимбервулвз» — ближайшие оппоненты. Будет очень и очень сложно.

«Мы играли хорошо в последних шести играх [где мы проиграли]. Однако сегодня мы сыграли полноценно — без резкий падений», — резюмировал выступление «Трэйл Блэйзерс» Лиллард в послематчевом интервью.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз»

Заключительный матч игрового дня — Калифорния против Аризоны. Энтони Дэвис, Остин Ривз и Д'Анджело Расселл набирают по 25+ очков и помогают «озёрникам» взять важную победу на своей площадке.

Рулевой «Финикса» Монти Уильямс не постеснялся после игры критично высказаться о работе судей, отметив, что его коллектив 20 раз выходил на линию штрафных бросков (у «Лейкерс» 46 попыток). Штраф обеспечен — ждём новости о санкциях в размере $ 35 тыс.

У подопечных Уильямса отличись Девин Букер (33 очка, шесть подборов и пять передач), Крис Пол (18 очков, четыре передачи и четыре подбора) и Лэндри Шэмет (15 очков, три передачи и два перехвата).

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако без внимания не остался и великолепный Остин Ривз! «Остин сыграл ключевую роль в этой победе. Да он на протяжении всего сезона только этим и занимается. Сейчас он в отличном состоянии и поймал прекрасный ритм», — похвалил Ривза Дарвин Хэм.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.