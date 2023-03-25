Эй Смит: если Дюрант здоров, то он лучший баскетболист на планете
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Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказался о звёздном форварде «Финикс Санз» Кевине Дюранте и оценил перспективы его команды в чемпионате.
«Финикс» выйдет в финал, если Дюрант будет здоров. Я скажу вам больше, если Кевин будет здоров, то это лучший баскетболист на планете. Считаю Дюранта одним из самых эффективных атакующих игроков в истории. Я знаю, на что способен Букер, и если Кевин поправится, то «Финикс» выиграет Западную конференцию. Настолько я в него верю», — сказал Эй Смит в программе First Take.
Кевин Дюрант перешёл в «Финикс» в феврале незадолго до дедлайна. За новую команду форвард провёл лишь три матча, после чего получил травму. Ожидается, что Дюрант восстановится к концу марта.
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