Эй Смит: если Дюрант здоров, то он лучший баскетболист на планете

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказался о звёздном форварде «Финикс Санз» Кевине Дюранте и оценил перспективы его команды в чемпионате.

«Финикс» выйдет в финал, если Дюрант будет здоров. Я скажу вам больше, если Кевин будет здоров, то это лучший баскетболист на планете. Считаю Дюранта одним из самых эффективных атакующих игроков в истории. Я знаю, на что способен Букер, и если Кевин поправится, то «Финикс» выиграет Западную конференцию. Настолько я в него верю», — сказал Эй Смит в программе First Take.

Кевин Дюрант перешёл в «Финикс» в феврале незадолго до дедлайна. За новую команду форвард провёл лишь три матча, после чего получил травму. Ожидается, что Дюрант восстановится к концу марта.