Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромно победить «Юту»
Поделиться
В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 144:116.
Двукратный MVP греческий форвард Яннис Адетокунбо оформил очередной дабл-дабл: 24 очка, шесть подборов и 11 передач. Хорошую игру провёл Грейсон Аллен. На его счету 25 очков и четыре подбора. Центровой Брук Лопес также оформил дабл-дабл: 17 очков, 14 подборов и монструозные семь блокшотов.
Самым результативным игроком встречи стал итальянский форвард хозяев Симоне Фонтеккио, перешедший прошлым летом из Евролиги в НБА. Он набрал 26 очков.
Матч пропустили лидеры «Юты»: Лаури Маркканен из-за травмы руки и Джордан Кларксон из-за травмы пальца.
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 144
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Фонтеккио - 26, Олиник - 16, Хортон-Такер - 13, Джузэнг - 10, Азубуике - 9, Тоскано-Андерсон - 8, Брэнтли - 7, Кесслер - 7, Поттер - 7, Агбаджи - 6, Джонс - 5, Данн - 2, Гэй, Кларксон, Маркканен, Секстон
Милуоки Бакс: Аллен - 25, Адетокунбо - 24, Коннотон - 22, Холидэй - 18, Лопес - 17, Картер - 13, Инглс - 6, Портис - 5, Адетокунбо - 4, Боучэмп - 4, Уиггинтон - 4, Мэттьюз - 2, Горан Драгич, Грин, Краудер, Леонард, Миддлтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 25 марта 2023
-
06:24
-
05:44
-
00:49
-
00:39
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:52
-
23:13
-
23:10
-
22:52
-
22:24
-
22:01
-
21:50
-
20:55
-
19:39
-
19:11
-
18:58
-
17:00
-
16:13
-
14:16
-
13:04
-
12:53
-
11:47
-
10:51
-
10:46
-
09:44
-
09:31
-
08:41
-
08:06
-
05:49
-
05:32
-
00:53
-
00:32
-
00:00
- 23 марта 2023
-
23:54
-
23:43
Партнерский контент