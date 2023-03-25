Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромно победить «Юту»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 144:116.

Двукратный MVP греческий форвард Яннис Адетокунбо оформил очередной дабл-дабл: 24 очка, шесть подборов и 11 передач. Хорошую игру провёл Грейсон Аллен. На его счету 25 очков и четыре подбора. Центровой Брук Лопес также оформил дабл-дабл: 17 очков, 14 подборов и монструозные семь блокшотов.

Самым результативным игроком встречи стал итальянский форвард хозяев Симоне Фонтеккио, перешедший прошлым летом из Евролиги в НБА. Он набрал 26 очков.

Матч пропустили лидеры «Юты»: Лаури Маркканен из-за травмы руки и Джордан Кларксон из-за травмы пальца.