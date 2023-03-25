Кевин Дюрант может вернуться к матчу против «Миннесоты» в четверг

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант работает над тем, чтобы вернуться на площадку в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» в четверг, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
Напомним, Дюрант получил травму в разминке перед встречей с «Оклахома-Сити Тандер» 9 марта 2023 года. Кевин неудачно подскользнулся и в итоге получил растяжение левого голеностопного сустава.
После перехода в команду из Аризоны, форвард успел поучаствовать только в трёх матчах. В нынешнем сезоне Дюрант в среднем набирает 29,5 очков, 6,8 подбора и 5,2 результативные передачи.
«Финикс» занимает пятое место в Западной конференции с 38-ю победами и 35-ю поражениями. «Санз» проиграли пять из шести своих последних матчей.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом
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