32 очка Букера оказались недостаточными для победы «Финикса» против «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:127.
Самым результативным игроком матча стал звёздный защитник «Санз» Девин Букер. В его активе 32 очка, восемь подборов и пять передач. Эффектную игру со скамейки продемонстрировал Терренс Росс: 30 очков и пять подборов. Ветеран, разыгрывающий Крис Пол оформил дабл-дабл: 15 очков и 13 результативных передач.
В составе победителей отличную игру показал литовский центровой Домантас Сабонис. Он был близок к трипл-даблу: 27 очков, девять подборов и девять ассистов. Самым результативным же оказался защитник Кевин Хаертер: 29 очков, девять подборов и пять передач.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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