Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

32 очка Букера оказались недостаточными для победы «Финикса» против «Сакраменто»

32 очка Букера оказались недостаточными для победы «Финикса» против «Сакраменто»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:127.

Самым результативным игроком матча стал звёздный защитник «Санз» Девин Букер. В его активе 32 очка, восемь подборов и пять передач. Эффектную игру со скамейки продемонстрировал Терренс Росс: 30 очков и пять подборов. Ветеран, разыгрывающий Крис Пол оформил дабл-дабл: 15 очков и 13 результативных передач.

В составе победителей отличную игру показал литовский центровой Домантас Сабонис. Он был близок к трипл-даблу: 27 очков, девять подборов и девять ассистов. Самым результативным же оказался защитник Кевин Хаертер: 29 очков, девять подборов и пять передач.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
135 : 127
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Хаертер - 29, Сабонис - 27, Барнс - 23, Фокс - 19, Мюррэй - 13, Монк - 8, Лайлз - 6, Мету - 6, Митчелл - 2, Эдвардс - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Лень, Холмс, Эллис
Финикс Санз: Букер - 32, Росс - 30, Ландейл - 17, Пол - 15, Уоррен - 15, Бийомбо - 6, Шамет - 5, Окоги - 4, Крэйг - 2, Пэйн - 1, Базли, Дюрант, Ли, Ли, Уэйнрайт, Эйтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023