Баскетболистка получила удар в лицо во время рукопожатия после матча женской NCAA

Неприятный инцидент произошёл в ночь с четверга на пятницу по окончанию матча 1/8 финала женской NCAA между командами университета «Боулинг-Грин» и «Мемфиса».

Матч закончился победой «Боулинг-Грин» со счётом 73-60.

Во время послематчевого рукопожатия между игроками Элисса Бретт из «Боулинг-Грин» о чём-то повздорила с Джамирой Шутс из «Мемфиса», в результате чего Бретт получила удар в лицо от своей оппонентки. В итоге первая упала на паркет, её одноклубники начали оказывать ей помощь, а игроки «Мемфиса» силой увели Шутс, дабы инцидент не разгорелся ещё сильнее.

Что конкретно спровоцировало потасовку, так и осталось невыясненным, а «Боулинг-Грин» опубликовал заявление, в котором говорится, что в ситуацию вовлечена полиция.