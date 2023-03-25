Баскетболистка получила удар в лицо во время рукопожатия после матча женской NCAA
Поделиться
Неприятный инцидент произошёл в ночь с четверга на пятницу по окончанию матча 1/8 финала женской NCAA между командами университета «Боулинг-Грин» и «Мемфиса».
Матч закончился победой «Боулинг-Грин» со счётом 73-60.
Во время послематчевого рукопожатия между игроками Элисса Бретт из «Боулинг-Грин» о чём-то повздорила с Джамирой Шутс из «Мемфиса», в результате чего Бретт получила удар в лицо от своей оппонентки. В итоге первая упала на паркет, её одноклубники начали оказывать ей помощь, а игроки «Мемфиса» силой увели Шутс, дабы инцидент не разгорелся ещё сильнее.
Что конкретно спровоцировало потасовку, так и осталось невыясненным, а «Боулинг-Грин» опубликовал заявление, в котором говорится, что в ситуацию вовлечена полиция.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2023
-
11:09
-
10:46
-
10:31
-
09:58
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:44
-
07:39
-
07:27
-
06:24
-
05:44
-
00:49
-
00:39
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:52
-
23:13
-
23:10
-
22:52
-
22:24
-
22:01
-
21:50
-
20:55
-
19:39
-
19:11
-
18:58
-
17:00
-
16:13
-
14:16
-
13:04
-
12:53
-
11:47
-
10:51
-
10:46
-
09:44
Партнерский контент