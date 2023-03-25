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Баскетболистка получила удар в лицо во время рукопожатия после матча женской NCAA

Баскетболистка получила удар в лицо во время рукопожатия после матча женской NCAA
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Неприятный инцидент произошёл в ночь с четверга на пятницу по окончанию матча 1/8 финала женской NCAA между командами университета «Боулинг-Грин» и «Мемфиса».

Матч закончился победой «Боулинг-Грин» со счётом 73-60.

Во время послематчевого рукопожатия между игроками Элисса Бретт из «Боулинг-Грин» о чём-то повздорила с Джамирой Шутс из «Мемфиса», в результате чего Бретт получила удар в лицо от своей оппонентки. В итоге первая упала на паркет, её одноклубники начали оказывать ей помощь, а игроки «Мемфиса» силой увели Шутс, дабы инцидент не разгорелся ещё сильнее.

Что конкретно спровоцировало потасовку, так и осталось невыясненным, а «Боулинг-Грин» опубликовал заявление, в котором говорится, что в ситуацию вовлечена полиция.

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