Йокич и Сабонис — единственные игроки в этом сезоне НБА с 500 подборами и ассистами

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и его коллега по амплуа Домантас Сабонис из «Сакраменто Кингз» являются на сегодняшний день двумя единственным баскетболистами в НБА, которые в этом сезоне смогли пробить отметку в 500 подборов и 500 передач.

В сезоне-2022/2023 на счету серба в этом сезоне в среднем 11,9 подборов и 9,9 передач в среднем за матч. Всего в сезоне к данному моменту он сделал 774 подбора и 641 передачу.

Литовец в текущем сезоне имеет показатели 12,5 подборов и 7,3 передачи в среднем за игру. Всего за сезон на данный момент Сабонис выполнил 884 подбора и 517 передач.

Напомним, Йокич является одним из претендентов на получение награды MVP по итогам сезона-2022/2023 по версии НБА.