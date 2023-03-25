Защитник «Пари Нижний Новгород» Личутин возвращается в МБА

Защитник МБА Максим Личутин, последние два сезона проведший на правах аренды в «Пари Нижний Новгород», возвращается в московский клуб, сообщает официальный сайт дебютанта Единой лиги ВТБ.

В текущем сезоне 22-летний Личутин сыграл в 18 матчах за команду Зорана Лукича в Единой лиге ВТБ, в которых набирал 2,7 очков, делал 0,8 подборов и 0,5 передач в среднем за игру. В составе нижегородского клуба в прошедшие выходные Личутин стал обладателем Кубка России.

Личутин — воспитанник СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова. Защитник прошёл все команды МБА, выступая за клуб в Суперлиге. На данный момент команда Василия Карасёва занимает шестое место в Единой лиге ВТБ, имея процент побед 0,452.

Примечательно, что «Пари Нижний Новгород» и МБА сыграют между собой сегодня, 25 марта. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 15:00 мск.