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Обзор матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Нижний Новгород», 22 марта 2023 года, Милутинов, Лукич, Швед

«Нижний» провёл лучший матч в сезоне! Но для победы над ЦСКА этого мало
Марат Арасланов
«Нижний» провёл лучший матч в сезоне!
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Новоиспечённый обладатель Кубка России упустил победу на последних секундах.

«Нижний Новгород» — самая «горячая» команда в российском баскетболе на данный момент. После неудачного старта сезона в Лиге ВТБ команда Зорана Лукича прибавляет шаг за шагом, а несколько дней назад победила в Кубке России, обыграв в решающей встрече «Зенит» в Санкт-Петербурге.

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Нижегородцы закрепились на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги ВТБ, которая обеспечивает стратегическое преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Соперник чёрно-белых уже известен — это «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Кубанцы, кстати, также ещё не потеряли шансов на попадание в заветную четвёрку и тоже очень хотят начинать серию на домашнем паркете.

Евгений Бабурин

Евгений Бабурин

Фото: Мария Залознова (Единая лига ВТБ)

Но встреча «Нижнего» и ЦСКА в «Мегаспорте» — это не только про итоговые места в турнирной таблице. Борьба с армейцами — своеобразный экзамен для парней Лукича. Да, они только что завоевали Кубок, но в нём ЦСКА играл дублем и уступил волжанам в 1/8 финала. Матч в Москве должен был ответить на вопрос: есть ли шансы у «НН» в случае прохода первого раунда плей-офф?

На бумаге прямо сейчас никто не может соперничать с ЦСКА. Уж слишком разносторонней и несокрушимой выглядит команда Эмила Райковича. Абсолютно на каждой позиции есть конкуренция и взаимозаменяемость. Чего уж говорить, если даже отсутствие главной звезды Алексея Шведа армейцы как будто не заметили.

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Главная сила «Нижнего» — движение и взаимопонимание, помноженные на характер. Хвостов и Бабурин, несмотря на возраст и травмы, именно сейчас показывают чуть ли не лучший баскетбол в жизни с точки зрения влияния на игру.

Главной проблемой любой команды перед встречей с ЦСКА является противодействие Николе Милутинову. Один из лучших центровых Европы одинаково опасен на обеих сторонах площадки, а самое сложное, что даже тогда, когда серб уходит на замену, вместо него появляются Ливио Жан-Шарль и новичок Девонте Кейкок, удачно вписавшийся в схемы тренера Райковича.

Даллас Мур в проходе

Даллас Мур в проходе

Фото: Мария Залознова (Единая лига ВТБ)

Кто бы сомневался, что именно Милутинов с первых минут примется за дело. Его 10 очков за первую половину вкупе с элитной защитой сделали сербского центрового самым результативным по ходу матча. А после первой десятиминутки в его личную коллекцию добавилась ещё одна награда — болельщики признали Николу самым ценным игроком клуба в феврале.

Начало матча осталось за хозяевами. Красно-синие были заметно свежее и живее. Это быстро нашло отражение в результативных проходах Уэйра, полётах Руженцева и трёхочковом Ухова. После 0:9 на первых минутах Зоран Лукич был вынужден взять тайм-аут. Всегда по-спортивному упрямых нижегородцев словно подменили — решительно не получалось ничего.

Но даже эмоциональный минутный перерыв не сильно помог Лукичу. Первая четверть осталась за армейцами, а гости довольствовались лишь восемью набранными очками. Казалось, что все силы и эмоции новоиспечённые обладатели Кубка России оставили в Санкт-Петербурге.

Но в рукаве Зорана Лукича всё-таки оставался ещё один козырь. Да, это Джермейн Лав. Американский снайпер порой без дополнительной помощи может обыграть сразу нескольких соперников, а его девять очков в первой половине стали залогом рывка «НН», позволив сократить разницу в счёте и уйти на перерыв с разницей «-9».

«Нижегородцы» почувствовали, что могут зацепиться за этот матч. Досрочный победитель регулярного чемпионата чуть ослабил хватку, а не самый высокий процент реализации дальних попыток только играл на руку оппоненту. Тем более у гостей прорезался трёхочковый. Евгений Бабурин в середине третьей четверти попал две трёхи подряд, прервав неудачную серию из шести попыток. Также удачно атаковали Дмитрий Хвостов и вышеупомянутый Джермейн Лав.

Единая лига ВТБ. Группа А
22 марта 2023, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
76 : 75
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Милутинов - 20, Уэйр - 13, Жан-Шарль - 11, Руженцев - 10, Кейкок - 6, Ухов - 5, Комолов - 3, Астапкович - 2, Давидовац - 2, Курбанов - 2, Мур - 2, Карпенко
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 34, Хвостов - 13, Салаш - 9, Бабурин - 6, Ганькевич - 4, Синегубов - 4, Чадов - 3, Апич - 2, Беленицкий, Лютыч, Понкрашов, Стребков

Лав продолжил напрягать защиту ЦСКА, набрав в итоге 34 очка. Райковичу, желавшему задействовать максимально широкую ротацию, иногда приходилось пользоваться тайм-аутами, останавливая атакующий пыл соперника.

За пять с половиной минут стало совсем жарко! Дмитрий Хвостов получил заслон на трёхочковой дуге и попал издали. Разница сократилась до четырёх очков, за 37 секунд всё тот же Хвостов вывел «Нижний» вперёд с линии штрафных — 72:71.

Касперу Уэйру потребовалось меньше 10 секунд, чтобы заставить «Мегаспорт» восторженно вскинуть руки — самый низкий игрок лиги уверенно забил спасительный трёхочковый. Лав ответил сложным дальним выстрелом, но он оказался неточным.

В итоге ЦСКА одерживает ещё одну (пусть и тяжёлую) победу на домашнем паркете, но «Нижний» точно провёл свой лучший матч с красно-синими в сезоне. В предыдущих трёх встречах разница между соперниками неизменно уменьшалась: «-44», «-30», «-19». Обладателю Кубка России остаётся провести всего один матч в регулярном чемпионате, после чего наступит плей-офф, к которому, судя по всему, чёрно-белые уже неплохо готовы.

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