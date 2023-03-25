Главный тренер «Автодора» прокомментировал выход саратовцев в плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Парма-Пари», которая принесла саратовцам путёвку в плей-офф турнира.
«Хочу сказать большое спасибо болельщикам и игрокам. Сначала попасть в восьмёрку было только мечтой. Сейчас это реальность. Считаю 8 из 10 побед хорошим завершением регулярного чемпионата в группе «Б». Я уверен, что «Автодор» должен играть в плей-офф. Качество команды, история и другие факторы – всё это на стороне «Автодора». Вы видели, начало игры у нас не получилось, не было достаточно концентрации в первые пять-шесть минут. Но остальные 30–35 минут были прекрасны. Отлично защищались, отлично атаковали, и ребята сегодня молодцы. Сейчас нет никаких мыслей по поводу предстоящего противостояния с ЦСКА. У нас есть время для подготовки. Сегодня наша голова была занята только игрой с «Парма-Пари», — приводит слова Вичентича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 25 марта 2023
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