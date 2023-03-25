Тренер «Клипперс» объяснил, чем Джордан и Брайант отличаются от Леброна Джеймса

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил сходство между легендарными американцами Майклом Джорданом и Коби Брайантом, а также сказал, что отличает их от лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Что их связывает? Их воля к победе, желание размазать вас в любой вечер и заставить сдаться, их вера в то, что после десяти промахов подряд следующие десять мячей попадут в корзину.

Если говорить об инстинкте убийцы у этих парней, то я никогда не видел ничего подобного. Леброн великолепен, но эти двое словно близнецы. Оба ростом 198 см, одинакового сложения и с равными физическими возможностями. Они не хотели много пасовать – они хотели уничтожить вас. «Я буду забивать по 50 очков каждую игру», – вот каков их менталитет», – сказал Лю в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.