Тренер «Клипперс» объяснил, чем Джордан и Брайант отличаются от Леброна Джеймса

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил сходство между легендарными американцами Майклом Джорданом и Коби Брайантом, а также сказал, что отличает их от лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Что их связывает? Их воля к победе, желание размазать вас в любой вечер и заставить сдаться, их вера в то, что после десяти промахов подряд следующие десять мячей попадут в корзину.
Если говорить об инстинкте убийцы у этих парней, то я никогда не видел ничего подобного. Леброн великолепен, но эти двое словно близнецы. Оба ростом 198 см, одинакового сложения и с равными физическими возможностями. Они не хотели много пасовать – они хотели уничтожить вас. «Я буду забивать по 50 очков каждую игру», – вот каков их менталитет», – сказал Лю в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.
- 25 марта 2023
-
23:11
-
22:20
-
21:51
-
21:04
-
20:05
-
19:58
-
19:30
-
18:43
-
17:09
-
16:48
-
16:31
-
16:13
-
15:55
-
14:21
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:11
-
12:31
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
10:46
-
10:31
-
09:58
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:44
-
07:39
-
07:27
-
06:24
-
05:44
-
00:49
-
00:39