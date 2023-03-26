32 очка Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» переиграть «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 131:110.
Лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Игрэм провёл отличную игру. В его активе 32 очка, четыре подбора и 13 результативных передач. Форвард Трей Мёрфи также набрал 32 очка. Был близок к трипл-даблу атакующий защитник Си Джей Макколлум: 21 очко, восемь подборов и восемь ассистов.
Никто из игроков «Клипперс» не добрался до отметки в 20 очков. Самым результативным игроком стал разыгрывающий Бонс Хиланд с 18-ю очками. Лидер «Клипперс» и двукратный чемпион НБА Кавай Леонард отметился лишь 12-ю очками.
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 131
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 18, Гордон - 15, Уэстбрук - 14, Батюм - 13, Зубац - 13, Леонард - 12, Ковингтон - 11, Мэнн - 5, Пламли - 5, Диабате - 2, Моррис - 2, Бостон, Джордж, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Мёрфи - 32, Макколлум - 21, Валанчюнас - 17, Ричардсон - 13, Маршалл - 8, Джонс - 4, Нэнс - 2, Эрнангомес - 2, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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