32 очка Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» переиграть «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 131:110.

Лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Игрэм провёл отличную игру. В его активе 32 очка, четыре подбора и 13 результативных передач. Форвард Трей Мёрфи также набрал 32 очка. Был близок к трипл-даблу атакующий защитник Си Джей Макколлум: 21 очко, восемь подборов и восемь ассистов.

Никто из игроков «Клипперс» не добрался до отметки в 20 очков. Самым результативным игроком стал разыгрывающий Бонс Хиланд с 18-ю очками. Лидер «Клипперс» и двукратный чемпион НБА Кавай Леонард отметился лишь 12-ю очками.