Результаты всех матчей НБА 26 марта, турнирная таблица
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26 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Атланта Хоукс» – «Индиана Пэйсерс» – 143:130
«Майами Хит» – «Бруклин Нетс» – 100:129
«Денвер Наггетс» – «Милуоки Бакс» – 129:106
«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 121:113
«Финикс Санз» – «Филадельфия Сиксерс» – 125:105
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 110:131
Одним из ярчайших выступлений дня можно назвать игру защитника «Сиксерс» Тайриза Макси. На его счету сегодня 37 очков и семь подборов. Также хорошее выступление показал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм. В его активе 32 очка, четыре подбора и 13 результативных передач.
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