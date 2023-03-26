Результаты всех матчей НБА 26 марта, турнирная таблица

26 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Атланта Хоукс» – «Индиана Пэйсерс» – 143:130

«Майами Хит» – «Бруклин Нетс» – 100:129

«Денвер Наггетс» – «Милуоки Бакс» – 129:106

«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 121:113

«Финикс Санз» – «Филадельфия Сиксерс» – 125:105

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 110:131

Одним из ярчайших выступлений дня можно назвать игру защитника «Сиксерс» Тайриза Макси. На его счету сегодня 37 очков и семь подборов. Также хорошее выступление показал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм. В его активе 32 очка, четыре подбора и 13 результативных передач.