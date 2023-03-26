В «Портленде» рассказали о планах касательно Дэмьена Лилларда

32-летний лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, скорее всего будет выведен из состава из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники в клубе.

По словам Чарании, в данный момент клуб склоняется к тому, чтобы вывести из состава Лилларда на последние девять матчей сезона. «Портленд» рассматривает это как меры предосторожности, в связи с давними проблемами игрока с икроножной мышцей.

В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 32,2 очка, делал 4,8 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

На данный момент «Портленд» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с процентом побед 0,438.