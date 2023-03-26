«Енисей» обыграл «Самару» в заключительном матче Единой лиги ВТБ

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 79:74 (25:10, 17:23, 24:18, 13:23).

В первой четверти хозяева оторвались на 15 очков, а к большому перерыву преимущество команды из Красноярска составляло девять баллов. После этого «Енисей» выиграл третью четверть с отрывом в шесть очков, и хотя растерял большую часть преимущества в концовке матча, его этого хватило для итоговой победы над самарцами.

Самыми результативным игроками матча в составе победителей стали Суприм Ханна и Владислав Трушкин, набравшие по 11 очков. 10 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер. В составе «Самары» по 14 очков набрали американцы Кей Си Риверс и Джеймс Эннис. Напомним, для обеих команд данная встреча стала заключительной в текущем сезоне Единой Лиги ВТБ.