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«Енисей» обыграл «Самару» в заключительном матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» обыграл «Самару» в заключительном матче Единой лиги ВТБ
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Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 79:74 (25:10, 17:23, 24:18, 13:23).

В первой четверти хозяева оторвались на 15 очков, а к большому перерыву преимущество команды из Красноярска составляло девять баллов. После этого «Енисей» выиграл третью четверть с отрывом в шесть очков, и хотя растерял большую часть преимущества в концовке матча, его этого хватило для итоговой победы над самарцами.

Самыми результативным игроками матча в составе победителей стали Суприм Ханна и Владислав Трушкин, набравшие по 11 очков. 10 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер. В составе «Самары» по 14 очков набрали американцы Кей Си Риверс и Джеймс Эннис. Напомним, для обеих команд данная встреча стала заключительной в текущем сезоне Единой Лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Группа Б
26 марта 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
79 : 74
Самара
Самара, Россия
Енисей: Трушкин - 11, Ханна - 11, Уорнер - 10, Мотовилов - 9, Томпсон - 9, Герасимов - 8, Белянков - 6, Викторов - 6, Гудумак - 5, Балашов - 4, Бабушкин, Сонько
Самара: Риверс - 14, Эннис - 14, Ивлев - 11, Теодор - 11, Карданахишвили - 8, Шелекето - 6, Барашков - 5, Пичкуров - 5, Амосов, Зверев
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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