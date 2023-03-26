15-летний форвард «Самары» стал самым молодым игроком в истории Единой лиги ВТБ
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15-летний форвард «Самары» Егор Амосов впервые в своей карьере принял участие в матче Единой лиги ВТБ сегодня в Красноярске с «Енисеем». Амосов стал первым игроком 2008 года рождения в истории Единой лиги, об этом сообщает официальный телеграм-канал лиги.
В этой встрече Амосов сыграл 1:09 минут, совершил один фол и заработал коэффициент полезности «-1».
Напомним, баскетбольный клуб «Енисей» из Красноярска сегодня на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 79:74 (25:10, 17:23, 24:18, 13:23). «Енисей» завершил сезон на девятом месте, «Самара» стала 10‑й. Обе команды не смогли пробиться в плей‑офф.
Единая лига ВТБ. Группа Б
26 марта 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
79 : 74
Самара
Самара, Россия
Енисей: Трушкин - 11, Ханна - 11, Уорнер - 10, Мотовилов - 9, Томпсон - 9, Герасимов - 8, Белянков - 6, Викторов - 6, Гудумак - 5, Балашов - 4, Бабушкин, Сонько
Самара: Риверс - 14, Эннис - 14, Ивлев - 11, Теодор - 11, Карданахишвили - 8, Шелекето - 6, Барашков - 5, Пичкуров - 5, Амосов, Зверев
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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