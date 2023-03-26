15-летний форвард «Самары» стал самым молодым игроком в истории Единой лиги ВТБ

15-летний форвард «Самары» Егор Амосов впервые в своей карьере принял участие в матче Единой лиги ВТБ сегодня в Красноярске с «Енисеем». Амосов стал первым игроком 2008 года рождения в истории Единой лиги, об этом сообщает официальный телеграм-канал лиги.

В этой встрече Амосов сыграл 1:09 минут, совершил один фол и заработал коэффициент полезности «-1».

Напомним, баскетбольный клуб «Енисей» из Красноярска сегодня на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 79:74 (25:10, 17:23, 24:18, 13:23). «Енисей» завершил сезон на девятом месте, «Самара» стала 10‑й. Обе команды не смогли пробиться в плей‑офф.