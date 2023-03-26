Эмбиид: чтобы стать MVP, нужна великолепная статистика. А мне просто всё равно на это

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о своём отношении к гонке за MVP.

«Дело в плей-офф. Я уже говорил о том, что мне всё равно на гонку за MVP. Выиграю — круто. Нет — что с того? Я не думаю об этом.

Если бы это имело значение для меня, я бы мог набить статистику в матче с Чикаго, сделать трипл-дабл, или продолжить серию из 30 очков. Но мне всё равно, потому что мы вели в +30. В любом случае, я был не нужен. Чтобы стать MVP, нужна великолепная статистика. А мне просто всё равно на это», — приводит слова Эмбиид Inquirer.

Напомним, 24 марта официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает как раз Джоэл Эмбиид.