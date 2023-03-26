Эмбиид: чтобы стать MVP, нужна великолепная статистика. А мне просто всё равно на это

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о своём отношении к гонке за MVP.
«Дело в плей-офф. Я уже говорил о том, что мне всё равно на гонку за MVP. Выиграю — круто. Нет — что с того? Я не думаю об этом.
Если бы это имело значение для меня, я бы мог набить статистику в матче с Чикаго, сделать трипл-дабл, или продолжить серию из 30 очков. Но мне всё равно, потому что мы вели в +30. В любом случае, я был не нужен. Чтобы стать MVP, нужна великолепная статистика. А мне просто всё равно на это», — приводит слова Эмбиид Inquirer.
Напомним, 24 марта официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает как раз Джоэл Эмбиид.
- 26 марта 2023
-
22:09
-
21:33
-
21:10
-
20:42
-
20:12
-
20:02
-
19:35
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:24
-
17:59
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:33
-
16:13
-
16:05
-
14:56
-
14:44
-
12:35
-
12:26
-
10:41
-
10:22
-
10:03
-
09:45
-
07:55
-
07:49
-
07:30
-
07:26
-
06:30
-
06:30
-
05:22