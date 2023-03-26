40 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Шарлотт». Команда — вне зоны плей-ин
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Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась со счётом 110:104 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич. На его счету 40 очков, 12 подборов и восемь передач. Ещё одна звезда команды Кайри Ирвинг записал в свой актив 18 очков, четыре подбора и три передачи.
В составе «Хорнетс» наилучшую статистику продемонстрировал Гордон Хэйворд — 22 очка, шесть подборов и четыре передачи. Стоит отметить и Пи Джея Вашингтона, на счету которого 21 очко, 12 подборов и четыре передачи.
Из-за этого поражения «Даллас» выпал из зоны плей-ин. У команды 36 побед при 39 поражениях.
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 22, Вашингтон - 21, Уильямс - 15, Смит - 14, Макгауэнс - 9, Тор - 9, Михайлюк - 7, Маледон - 6, Букнайт - 5, Джонс - 2, Болл, Мартин, Ричардс, Розир, Убре
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 15, Клебер - 14, Вуд - 9, Баллок - 3, Харди - 3, Грин - 2, Дав. Бертанс, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пауэлл, Пинсон, Райт, Холидэй
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Комментарии
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