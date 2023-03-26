40 очков Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Шарлотт». Команда — вне зоны плей-ин

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась со счётом 110:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич. На его счету 40 очков, 12 подборов и восемь передач. Ещё одна звезда команды Кайри Ирвинг записал в свой актив 18 очков, четыре подбора и три передачи.

В составе «Хорнетс» наилучшую статистику продемонстрировал Гордон Хэйворд — 22 очка, шесть подборов и четыре передачи. Стоит отметить и Пи Джея Вашингтона, на счету которого 21 очко, 12 подборов и четыре передачи.

Из-за этого поражения «Даллас» выпал из зоны плей-ин. У команды 36 побед при 39 поражениях.