19 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.
Самым результативным в составе «Чикаго» стал Зак Лавин, который записал в свой актив 32 очка. Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.
Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Леброн Джеймс, который набрал 19 очков.
Таким образом, «Лейкерс» прервали победную серию, которая составляла три матча. «Чикаго», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть матчей.
В следующем матче «Лейкерс» вновь встретится с «Чикаго». Матч состоится 30 марта. «Чикаго», в свою очередь, до этого проведёт матч с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоится 28 марта.
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