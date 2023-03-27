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19 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Чикаго»

19 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 118:108.

Самым результативным в составе «Чикаго» стал Зак Лавин, который записал в свой актив 32 очка. Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Леброн Джеймс, который набрал 19 очков.
Таким образом, «Лейкерс» прервали победную серию, которая составляла три матча. «Чикаго», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть матчей.

В следующем матче «Лейкерс» вновь встретится с «Чикаго». Матч состоится 30 марта. «Чикаго», в свою очередь, до этого проведёт матч с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоится 28 марта.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Бисли - 18, Браун - 18, Шрёдер - 17, Дэвис - 15, Ривз - 13, Вандербилт - 4, Габриэль - 2, Уокер - 2, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер, Хатимура
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Дерозан - 17, Уайт - 13, Драммонд - 12, Беверли - 10, Джонс - 8, Досунму - 8, Карузо - 7, Уильямс - 7, Вучевич - 4, Болл, Грин, Джонс, Льюис, Симонович, Терри, Тэйлор
Кто победит в основное время?
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