Известный инсайдер назвал статус Деандре Эйтона перед матчем с «Ютой»

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон, возможно, примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Юта Джаз». Об этом на своей официальной странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Матч с «Ютой» состоится завтра, 28 марта. Начало встречи запланировано на 04:00 мск.
Напомним, Эйтон пропустил последние четыре матча «Финикса» из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне НБА он в среднем набирает 18,6 очка и совершает 9,4 подбора.
В настоящий момент «Финикс» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Санз» одержали 39 побед и потерпели 35 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (50 побед – 24 поражения).
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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