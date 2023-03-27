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Известный инсайдер назвал статус Деандре Эйтона перед матчем с «Ютой»

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон, возможно, примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Юта Джаз». Об этом на своей официальной странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Матч с «Ютой» состоится завтра, 28 марта. Начало встречи запланировано на 04:00 мск.

Напомним, Эйтон пропустил последние четыре матча «Финикса» из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне НБА он в среднем набирает 18,6 очка и совершает 9,4 подбора.

В настоящий момент «Финикс» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Санз» одержали 39 побед и потерпели 35 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (50 побед – 24 поражения).



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