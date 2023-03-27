Стали известны команды НБА, которым интересен Име Удока в качестве главного тренера

«Торонто Рэпторс» и «Хьюстон Рокетс» рассматривают возможность приглашения в качестве главного тренера бывшего наставника «Бостон Селтикс» Име Удоки. Об этом информирует Heavy, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается также, что «Рокетс» интересен вариант с приглашением Ника Нёрса, который возможен, если Нёрс покинет пост главного тренера «Торонто».

Напомним, Удока был отстранён «Селтикс» на сезон после скандала из-за интимных отношений с одной из работниц клуба. Несмотря на то, что всё происходило по обоюдному согласию, был нарушен кодекс клуба, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.

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