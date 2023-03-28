Деннис Смит-младший рассказал о настрое в матчах с «Далласом»

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Деннис Смит-младший прокомментировал настрой своих одноклубников в матчах с «Далласом». Напомним, на драфте 2017 года под общим девятым номером «Даллас» выбрал Денниса Смита, однако в 2019 году он покинул команду.
«Это всё, что мы сказали перед игрой: «Засуньте их задницу в грязь». Прямо так и сказали, и мы вышли, выполнили всё и одержали две победы подряд», — приводит слова Денниса Смита журналистка Келли Каплан на своей странице в социальной сети.
Напомним, за последние три дня «Хорнетс» дважды встречались с «Далласом». Первая встреча прошла на арене в Далласе и завершилась победой «Шарлотт» со счётом 117:109. Вторая игра проходила уже на домашнем паркете «Хорнетс» и завершилась победой хозяев со счётом 110:104.
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