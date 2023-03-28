«Финикс» переиграл «Юту», девять игроков «Санз» набрали девять или более очков

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:103.

«Финикс» показал отличную командную игру, целых девять игроков набрали девять или более очков в этом матче: Девин Букер (24), Джош Окоги (9), Крис Пол (9), Терренс Росс (13), Ишмейл Уэйнрайт (9), Кэмерон Пэйн (12), Бисмак Бийомбо (11), Ти Джей Уоррен (9), Деандре Эйтон (14).

В составе хозяев можно отметить хорошее выступление финского форвард Лаури Маркканена. В его активе 25 очков и девять подборов. Близок к трипл-даблу оказался американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 16 очков, восемь подборов и восемь передач.