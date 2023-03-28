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«Финикс» переиграл «Юту», девять игроков «Санз» набрали девять или более очков

«Финикс» переиграл «Юту», девять игроков «Санз» набрали девять или более очков
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:103.

«Финикс» показал отличную командную игру, целых девять игроков набрали девять или более очков в этом матче: Девин Букер (24), Джош Окоги (9), Крис Пол (9), Терренс Росс (13), Ишмейл Уэйнрайт (9), Кэмерон Пэйн (12), Бисмак Бийомбо (11), Ти Джей Уоррен (9), Деандре Эйтон (14).

В составе хозяев можно отметить хорошее выступление финского форвард Лаури Маркканена. В его активе 25 очков и девять подборов. Близок к трипл-даблу оказался американский защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 16 очков, восемь подборов и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 117
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Маркканен - 25, Кесслер - 18, Хортон-Такер - 16, Олиник - 10, Агбаджи - 9, Данн - 9, Тоскано-Андерсон - 6, Джузэнг - 5, Джонс - 3, Брэнтли - 2, Азубуике, Гэй, Кларксон, Поттер, Секстон, Фонтеккио
Финикс Санз: Букер - 24, Эйтон - 14, Росс - 13, Пэйн - 12, Бийомбо - 11, Окоги - 9, Пол - 9, Уоррен - 9, Уэйнрайт - 9, Крэйг - 4, Ли - 3, Базли, Дюрант, Ландейл, Ли, Шамет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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